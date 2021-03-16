В ГД оценили планы Зеленского объединить мир вокруг "Крымской платформы"

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев объединяет мир вокруг "Крымской платформы". Об этом сообщает RT.
"В голове Зеленского – различные сценарии, которые он писал для "Квартала 95", его стремление продолжить творческую деятельность распространилось и на политическую арену", – отметил Водолацкий.
Он добавил, что планы Зеленского являются утопией.
"Никакой "Крымской платформы", никакого объединения западных сил не может быть", – заключил Водолацкий.
Ранее Зеленский назвал референдум о присоединении Крыма к России в 2014 году фейковым, а также заявил, что Киев не будет отказываться от полуострова и подготовил стратегию деоккупации и реинтеграции.
"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе "Крымской платформы", чтобы вернуть Украине украинское", – написал Зеленский в Twitter.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения полуострова, запланировано на 23 августа. Киев предложил присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Норвежский политик ранее объяснил, почему Крым имел право вернуться в Россию. По его словам, никакой "аннексии" полуострова не было. Политик считает, что крымский референдум был законным. Он подчеркнул, что это можно было бы назвать аннексией, если бы РФ без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров.
Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.
Большинство стран – членов ООН не признало итогов голосования и поддержало территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.
В январе этого года правительство Великобритании приняло решение смягчить санкционный режим против Крыма. В частности, теперь британские суда могут платить за портовые услуги российского ГУП "Крымские морские порты", которое обслуживает Керченский, Евпаторийский и Ялтинский порты.
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