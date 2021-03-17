Пушков прокомментировал слова украинского посла о Крыме

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что слова посла Украины в Германии о Крыме являются чушью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Все тот же скандальный посол в Берлине в очередной раз выдал чушь. Уверен, что в Берлине не знают ни одного способа вернуть Крым Украине. И никакого морального долга перед Киевом не ощущают", – говорится в его сообщении.

Сенатор считает, что в Германии не думают серьезно о данном вопросе, о чем давно дала понять бывшему президенту Украины Петру Порошенко канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин приложить все усилия, чтобы вернуть Крым. Дипломат подчеркнул, что на Германии лежит "моральная обязанность" сыграть ключевую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов.