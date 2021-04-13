Жириновский предложил заменить новогодние каникулы майскими выходными или неделей отпуска

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать гражданам право заменить новогодние каникулы на майские выходные. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нужно дать людям право заменить новогодние январские каникулы на майские или использовать дополнительные к отпуску семь каникулярных дней тогда, когда им удобно", – заявили политик.

По словам Жириновского, далеко не всем нравятся 10-дневные каникулы, что приводит к разного рода инцидентам.

"Ведь именно из-за вынужденных общероссийских выходных многие начинают алкогольный марафон, растут травматизм и смертность, останавливаются предприятия, и мы получаем огромные выпадающие доходы", – объяснил свою позицию депутат Госдумы.

Политик подчеркнул, что позиция ЛДПР исключает принуждение в каком-либо виде. Партия выступает за то, чтобы граждане РФ сами могли управлять своим временем.

Ранее в Госдуме предложили продлить майские праздники за счет сокращения новогодних каникул. В парламенте допустили возможность перенести три выходных дня с зимы на весну.

