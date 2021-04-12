Представители профсоюзов объяснили, почему нельзя продлить майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал, что изменить длину майских праздников в 2021 году не представляется возможным. Об этом сообщает РИА Новости.
"В чем смысл сокращения новогодних праздников совершенно не ясно, потому что, в принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности", – сказал Шершуков.
Он также отметил, что предложение сделать выходными днями рабочие стоит сначала как следует взвесить и обсудить на площадке Российской трехсторонней комиссии.
По мнению зампредседателя, подобные изменения в этом году внести уже фактически невозможно, поскольку все давно утверждено и на РТК не выносилось.
Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил сделать рабочие дни между майскими праздниками выходными за счет сокращения новогодних каникул.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас это невозможно из-за эпидемиологической обстановки, и отметил, что у правительства на заявленные дни уже есть определенные рабочие планы.
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