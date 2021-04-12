Песков ответил на вопрос о выходных днях между майскими праздниками

Фото: http://kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками якобы планируют сделать выходными. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось", – сказал представитель Кремля.
Он отметил, что эпидемиологическая обстановка достаточно гибкая, штаб и правительство принимают соответствующие решения.
В 2021 году отдыхать россияне будут с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Всего в мае будет 12 выходных дней вместе с праздниками.
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе во время майских праздников. Туроператоры отмечают, что сейчас можно найти недорогие отели и в Сочи, и в Крыму.
Чтобы отдохнуть бюджетно, специалисты рекомендуют выбирать менее раскрученные места. К примеру, в Сочи на май максимальная загрузка приходится на Центральный район и горный кластер, но зато есть места по доступным ценам в отелях в Имеретинской низменности. В Крыму основной поток туристов отправится на Южный берег и в район Большой Ялты.
Россияне начали активно бронировать туры на майские праздники
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