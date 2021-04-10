Открытие курортного сезона в Краснодарском крае запланировано на 1 мая

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Курортный сезон в Краснодарском крае открывается 1 мая, рассказал вице-губернатор региона Александр Руппель. По его словам, этому поспособствовала эффективность мер по борьбе с коронавирусом.

"В регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек. Эффективность принимаемых антиковидных мер была доказана еще в зимнем сезоне, когда наш регион посетили 2 миллиона туристов со всей страны, и это не вызвало увеличения количества заболевших", – приводит РИА Новости слова Руппеля.

Он добавил, что в настоящее время в регионе продолжают действовать антиковидные меры.

Руппель подчеркнул, что майские праздники, как правило, являются периодом пиковой нагрузки для туристической инфраструктуры перед летним сезоном. В это время пользуются популярностью морские и горно-предгорные курорты.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам стоит пока отдыхать на территории страны. Так граждане обезопасят себя от возможного карантина в других странах, во многих из которых наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусом.

