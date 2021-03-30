Названы минимальные цены на туры в Грецию на майские праздники

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Путевка в Грецию на майские праздники обойдется минимум в 72 тысячи рублей за двоих, сообщает TourDom.ru.

Бюджетнее всего отдохнуть в апартаментах. Турпакет с вылетом из Москвы в Афины и с отдыхом на острове Эвия предлагается за 72 тысячи рублей без питания. Путевка в гостиницу категории "три звезды" обойдется минимум в 74 тысячи рублей. Отдохнуть на Крите в отеле категории "четыре звезды" можно от 100 тысяч рублей на двоих.

Эксперты надеются, что 7-дневный карантин, действующий в Греции для всех прибывающих в страну, отменят к майским праздникам. Массовое открытие гостиниц ожидается только с середины мая.

Ранее Греция увеличила число разрешений на въезд для граждан России с 500 до 4 тысяч в неделю. Для въезда в страну необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, взятый не позднее чем за 72 часа до прибытия в Грецию. Кроме того, при себе можно иметь сертификат о вакцинации на английском языке.

Жителей РФ будут принимать в трех греческих аэропортах – в Афинах, Салониках и Ираклионе. При этом уточняется, что транзитные перелеты не допускаются, в Греции принимают только туристов непосредственно своих курортов.

Греция с 14 мая начнет принимать гостей из России, Белоруссии, Украины, причем в дальнейшем приехать на курорты смогут и туристы из стран, где активно ведется вакцинация от коронавируса.

