Попова призвала россиян отдыхать внутри страны, чтобы "не зависнуть" на карантине

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Россиянам стоит пока отдыхать на территории страны, заявила радиостанции "Комсомольская правда" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава службы считает, что так граждане обезопасят себя от возможного карантина в других странах, во многих из которых наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусом.

"С учетом столь нестабильной обстановки в большом количестве стран надо планировать грядущее время (отдыха) дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается", – отметила Попова.

Она добавила, что лучше выбирать отдых на отечественных курортах, чтобы "не зависнуть" на карантине.

Ранее Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в Евросоюзе "крайне нестабильна". По ее словам, в настоящее время в ЕС идет ухудшение ситуации, кроме того, большинство стран находятся в стадии заболеваемости.

При этом она уведомила, что в России третьей волны коронавируса не будет при соблюдении правил профилактики.

