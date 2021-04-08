Попова призвала россиян отдыхать внутри страны, чтобы "не зависнуть" на карантине

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Россиянам стоит пока отдыхать на территории страны, заявила радиостанции "Комсомольская правда" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава службы считает, что так граждане обезопасят себя от возможного карантина в других странах, во многих из которых наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусом.
"С учетом столь нестабильной обстановки в большом количестве стран надо планировать грядущее время (отдыха) дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается", – отметила Попова.
Она добавила, что лучше выбирать отдых на отечественных курортах, чтобы "не зависнуть" на карантине.
Ранее Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в Евросоюзе "крайне нестабильна". По ее словам, в настоящее время в ЕС идет ухудшение ситуации, кроме того, большинство стран находятся в стадии заболеваемости.
При этом она уведомила, что в России третьей волны коронавируса не будет при соблюдении правил профилактики.
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