Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе во время майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе во время майских праздников. Об этом сообщает газета "Известия".
Туроператоры отмечают, что сейчас можно найти недорогие отели и в Сочи, и в Крыму.
Чтобы отдохнуть бюджетно, специалисты рекомендуют выбирать менее раскрученные места. К примеру, в Сочи на май максимальная загрузка приходится на Центральный район и горный кластер, но зато есть места по доступным ценам в отелях в Имеретинской низменности.
В Крыму основной поток туристов отправится на Южный берег и в район Большой Ялты. При этом есть много выгодных предложений на Восточном и Западном побережье. Кроме того, можно обратить внимание на Керчь.
Альтернативой Сочи могут стать туры в Абхазию. Там цены ниже на 20–40%, а въехать в страну можно по внутрироссийскому паспорту и без ПЦР-теста.
Сэкономить также можно на авиа- и железнодорожных билетах. На майские праздники уехать в Сочи или Крым дешевле, чем в апреле, поскольку из-за пандемии многие туристы боятся бронировать билеты заранее.
Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что в этом году Сочи и Крым особенно популярны. Это связано с закрытием границ, а также с программой кешбэка, в рамках которой туристам возвращается 20% потраченных на путевку денег. Причем востребованы именно дорогие четырех- и пятизвездочные отели.
Специалист объяснил это тем, что в мае купаться в море невозможно, а бассейны есть только в отелях категории "четыре звезды" и выше. Помимо этого, там в наличии массаж, SPA и анимация. То есть в отличие от трехзвездочных отелей там есть чем заняться даже в плохую погоду.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на то, что в будущем программа туров с кешбэком за отдых в России будет доступна в течение всего года.
В ночь на 18 марта стартовал очередной этап программы возврата средств за путешествия по России. В его рамках часть денег можно вернуть как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.
Всего за полдня работы туристического кешбэка россияне успели купить 4 тысячи путешествий. За первую половину дня работы программы объем продаж превысил свыше 100 миллионов рублей.
Известно, что кешбэк будет действовать на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.
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