Ростуризм разработает повышенный кешбэк для талантливых студентов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Ростуризм разрабатывает более выгодные условия программы туристического кешбэка для активных участников студенческого конкурса "Твой ход", заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.
"Мы сейчас прорабатываем возможность, чтобы самые активные участники конкурса смогли с повышенным кешбэком круглый год путешествовать по нашей прекрасной стране. Мы постараемся, чтобы кешбэк составил не меньше половины от стоимости тура. Условия будут особыми и еще более привлекательными, чем они сейчас есть в текущей программе", – приводит ее слова РИА Новости.
Догузова отметила, что Ростуризм также планирует разработать интересные туристические направления и продукты для активной молодежи.
"Это будут туры, которые связаны с открытием своей страны через познание культуры. Это будут и этнографические путешествия, когда туристы смогут погрузиться в местную культуру, узнать национальную кухню, послушать новую музыку или увидеть незнакомый танец", – пояснила руководитель Ростуризма.
Кроме того, специалисты продумают также программы экстремальных, но безопасных путешествий для способных студентов.
"Мы постараемся, чтобы все это было интересно, чтобы вы получили путешествия и эмоции, которые останутся в ваших сердцах на всю жизнь", – добавила Догузова.
Ранее в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи предложили увеличить размер туристического кешбэка до 100% для одаренных школьников и студентов, а также учащихся из малоимущих семей. С инициативой выступил член комитета Дмитрий Свищев (ЛДПР). Он отметил, что нужно подумать над возвращением к практике, когда полную стоимость туристической поездки компенсировали лучшим студентам.
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