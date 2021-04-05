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Туризм

09:52

В сервисе Russpass появился новый маршрут по Золотому острову

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В цифровом туристическом сервисе Russpass появился новый маршрут по достопримечательностям Золотого острова в центре Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Во время прогулки по маршруту москвичи и гости столицы узнают о доме Перцовой и Доме на набережной, а также посетят парк "Зарядье".

Началом прогулки станет Пречистенская набережная, откуда открывается вид на Москву-реку и Водоотводный канал. Там же расположен и дом Перцовой, выполненный в неорусском стиле и напоминающий своим видом сказочный терем.

Перейдя по Патриаршему мосту, можно будет увидеть знаменитый Дом на набережной. Сейчас там работает музей, который посвящен судьбам жителей и истории здания, а когда-то в этом доме проживали известные деятели политики, экономики и искусства.

Также участники прогулки узнают, что Золотой остров образовался после прокладки Водоотводного канала, после чего пройдут по Большому Москворецкому мосту к парку "Зарядье", в котором можно будет с парящего моста полюбоваться на Москву-реку и часть Золотого острова.

Ранее на платформе Russpass появились новые маршруты по улицам Москвы и Ярославля. Прогулки будут интересны пешим туристам и тем, кому нравится исследовать город во время занятий спортом.

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