В сервисе Russpass появился новый маршрут по Золотому острову

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В цифровом туристическом сервисе Russpass появился новый маршрут по достопримечательностям Золотого острова в центре Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Во время прогулки по маршруту москвичи и гости столицы узнают о доме Перцовой и Доме на набережной, а также посетят парк "Зарядье".
Началом прогулки станет Пречистенская набережная, откуда открывается вид на Москву-реку и Водоотводный канал. Там же расположен и дом Перцовой, выполненный в неорусском стиле и напоминающий своим видом сказочный терем.
Перейдя по Патриаршему мосту, можно будет увидеть знаменитый Дом на набережной. Сейчас там работает музей, который посвящен судьбам жителей и истории здания, а когда-то в этом доме проживали известные деятели политики, экономики и искусства.
Также участники прогулки узнают, что Золотой остров образовался после прокладки Водоотводного канала, после чего пройдут по Большому Москворецкому мосту к парку "Зарядье", в котором можно будет с парящего моста полюбоваться на Москву-реку и часть Золотого острова.
Ранее на платформе Russpass появились новые маршруты по улицам Москвы и Ярославля. Прогулки будут интересны пешим туристам и тем, кому нравится исследовать город во время занятий спортом.
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