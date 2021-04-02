Новые маршруты по улицам Москвы и Ярославля появились на платформе Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые маршруты по улицам Москвы и Ярославля появились в сервисе Russpass, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Прогулки будут интересны пешим туристам и тем, кому нравится исследовать город во время занятий спортом.

Один из маршрутов позволит увидеть главные достопримечательности Ярославля. Путешествие предлагается начать в историческом центре – парке на Стрелке, – где соединяются реки Волга и Которосль. Там же находится самая древняя часть города.

На протяжении маршрута можно встретить и достопримечательности с многовековой историей, и современные, отсылающие к событиям прошлого. К примеру, по дороге можно увидеть часовню Казанской иконы Божией Матери.

Затем маршрут приведет к Ярославскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику. Там находится самое древнее из сохранившихся в Ярославле зданий – Спасо-Преображенский собор.

После этого маршрут приведет к церкви Ильи Пророка и Успенскому кафедральному собору, монументу "Вечный огонь", а завершится прогулкой на набережной Волги у Ярославского художественного музея.

Еще один новый маршрут сервиса проходит по живописным местам Москвы. Стартовать предлагается от Университетской площади, расположенной перед главным зданием МГУ имени Ломоносова. Затем маршрут ведет мимо парка "Большой газон МГУ" к легендарной киностудии "Мосфильм".

Далее участники пройдут по улице Косыгина. Перед ними откроется храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, который сохранил свой уникальный исторический облик с XIX века. Завершится маршрут на смотровой площадке на Воробьевых горах, откуда открывается прекрасный вид на город.

Ранее туристическая платформа Russpass опубликовала новые идеи и маршруты путешествий по регионам Северного Кавказа – Адыгее, Кабардино-Балкарии, Дагестану, Северной Осетии и Чечне. Пользователи сервиса могут выбрать наиболее подходящий тур из 50 готовых предложений. Кроме того, есть возможность составить собственный маршрут с учетом представленных на платформе достопримечательностей.

Цифровой туристический сервис Russpass был создан по инициативе правительства Москвы и работает с лета 2020 года. Услуги платформы получили уже более 700 тысяч пользователей. В марте на туристическом сайте открылся проект "Звездные прогулки", где знаменитости рассказывают о любимых местах столицы.

