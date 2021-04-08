Попова назвала ситуацию с COVID-19 в Евросоюзе "крайне нестабильной"

14:32
Фото: Cecilia Fabiano/LaPresse via AP
Ситуация с коронавирусом в Евросоюзе "крайне нестабильна". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в настоящее время в ЕС идет ухудшение ситуации, кроме того, большинство стран находятся в стадии заболеваемости.
"В Европейском союзе она крайне нестабильная. Если посмотреть, там есть небольшие периоды, когда ситуация стабилизируется или снижается, и есть высокие пики", – цитирует Попову радио "Комсомольская правда".
Ранее Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения коронавируса в России.
Кроме того, исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что третья волна коронавируса в России может быть связана с распространением более заразных штаммов.
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