Попова назвала ситуацию с COVID-19 в Евросоюзе "крайне нестабильной"

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Ситуация с коронавирусом в Евросоюзе "крайне нестабильна". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящее время в ЕС идет ухудшение ситуации, кроме того, большинство стран находятся в стадии заболеваемости.

"В Европейском союзе она крайне нестабильная. Если посмотреть, там есть небольшие периоды, когда ситуация стабилизируется или снижается, и есть высокие пики", – цитирует Попову радио "Комсомольская правда".

Ранее Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения коронавируса в России.

Кроме того, исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что третья волна коронавируса в России может быть связана с распространением более заразных штаммов.