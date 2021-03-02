В Российском союзе туриндустрии рассказали о ценах на летний отдых внутри страны

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам провести летний отпуск внутри страны. По ее словам, уехать за рубеж будет все еще сложно из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Разбираемся, во сколько может обойтись отдых на отечественных курортах в этом году и какие направления уже сейчас пользуются большим спросом.



Дома – спокойнее

По словам председателя Совфеда, планировать отпуск "точно можно и нужно" в России. В этом случае туристам не придется бояться закрытия границ или отмены рейсов, сказала Матвиенко. Она подчеркнула, что сейчас у россиян есть прекрасные возможности для внутреннего туризма.

"Все мы уже лучше узнали свою страну – и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники, и заповедники, и агротуризм. Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен и молодежи, и пожилым людям, и семьям с детьми", – заявила Матвиенко.





Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас.

Она отметила, что по мере улучшения ситуации с пандемией Россия будет готова открывать авиасообщение по новым зарубежным направлениям. Но это произойдет только со странами, которые готовы принимать россиян, напомнила Матвиенко.

"Сегодня никто не может твердо сказать, когда они будут готовы открыть границы для граждан других государств. Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что, как только она позволит, границы будут постепенно открываться", – заявила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что пока ситуация с коронавирусом в Европе и других странах развивается крайне сложно. В России же большинство ограничений в связи с существенным снижением заболеваемости может быть снято уже летом, допустила она.



А что с ценами?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал Москве 24, что в этом году спросом у жителей страны чаще всего пользуются традиционные курортные туры.

"Как правило, это Краснодарский край, Крым. Но набирают популярность и другие направления. В прошлом году вырос спрос на туры на Байкал и Камчатку, в этом году объем турпотока туда будет увеличен. Эти направления раньше стоили дорого, но за счет поддержки Ростуризма и программы кешбэка цены снизились на 40% и более", – отметил эксперт.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии По ряду наиболее привлекательных направлений юга уже сейчас бронируется 40-60% путевок. Но уверен, что места в итоге хватит всем.

Резкого роста цен на отдых внутри страны в этом году не будет, говорит Барзыкин. В среднем номер в трехзвездочном отеле на курортах Черноморского побережья с завтраком обойдется туристу примерно в 2000–2200 рублей в сутки, отметил собеседник Москвы 24. При этом он добавил, что у гостиниц есть как более дешевые, так и более дорогие предложения.

"Пока время на бронирование туров по приемлемой цене есть. Вполне возможно это сделать до майских праздников", – советует Барзыкин.

У президента Союза туристических агентств (СТА) Сергея Голова в вопросе цен другая точка зрения. В беседе с Москвой 24 он отметил, что процедуру раннего бронирования по российским курортам практикуют всего 5-7% отелей.





Сергей Голов президент СТА Потому что все прекрасно понимают, что будет повышенный спрос. Соответственно, можно заработать больше денег, меняя стоимость. У турагентов есть возможность раннего бронирования через туроператоров, которые формируют комплексные пакетные туры. Но не все гостиницы и отели вовлечены в эту систему.

Эксперт отметил, что отдохнуть дешевле на тех же черноморских курортах можно в частном секторе. Однако, по его словам, в гостевых домах далеко не всегда соблюдают требования по профилактике коронавирусной инфекции. В отелях же все предписания выполняются в полном объеме, подчеркнул собеседник Москвы 24.

"Но гостиницы и пансионаты не безразмерны. А идет такое ценообразование, когда чем меньше мест, тем выше цена. Если в прошлом году подорожание по некоторым показателям было от 10 до 25%, то предсказать рост в этом году достаточно сложно. Чем больше будет открыто границ, тем меньше станет цена на Черноморском побережье", – считает Голов.

По его словам, в летний сезон 2020 года стоимость номера в пятизвездочном отеле доходила до 250 тысяч рублей в сутки. Такая цена сформировалась за счет высокого спроса из-за нехватки гостиниц премиум-класса и невозможности отправиться в отпуск за рубеж, резюмировал эксперт.



