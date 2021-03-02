Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:07

Главная / Истории /

В Российском союзе туриндустрии рассказали о ценах на летний отдых внутри страны

Бюджет на каникулы. Сколько россиянам придется потратить на летний отпуск
туризм общество

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам провести летний отпуск внутри страны. По ее словам, уехать за рубеж будет все еще сложно из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Разбираемся, во сколько может обойтись отдых на отечественных курортах в этом году и какие направления уже сейчас пользуются большим спросом.

Фото: depositphotos/YAYImages

Дома – спокойнее

По словам председателя Совфеда, планировать отпуск "точно можно и нужно" в России. В этом случае туристам не придется бояться закрытия границ или отмены рейсов, сказала Матвиенко. Она подчеркнула, что сейчас у россиян есть прекрасные возможности для внутреннего туризма.

"Все мы уже лучше узнали свою страну – и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники, и заповедники, и агротуризм. Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен и молодежи, и пожилым людям, и семьям с детьми", – заявила Матвиенко.

Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас.
Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации

Она отметила, что по мере улучшения ситуации с пандемией Россия будет готова открывать авиасообщение по новым зарубежным направлениям. Но это произойдет только со странами, которые готовы принимать россиян, напомнила Матвиенко.

"Сегодня никто не может твердо сказать, когда они будут готовы открыть границы для граждан других государств. Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что, как только она позволит, границы будут постепенно открываться", – заявила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что пока ситуация с коронавирусом в Европе и других странах развивается крайне сложно. В России же большинство ограничений в связи с существенным снижением заболеваемости может быть снято уже летом, допустила она.

Фото: depositphotos/ksvetlaya

А что с ценами?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал Москве 24, что в этом году спросом у жителей страны чаще всего пользуются традиционные курортные туры.

"Как правило, это Краснодарский край, Крым. Но набирают популярность и другие направления. В прошлом году вырос спрос на туры на Байкал и Камчатку, в этом году объем турпотока туда будет увеличен. Эти направления раньше стоили дорого, но за счет поддержки Ростуризма и программы кешбэка цены снизились на 40% и более", – отметил эксперт.

По ряду наиболее привлекательных направлений юга уже сейчас бронируется 40-60% путевок. Но уверен, что места в итоге хватит всем.
Юрий Барзыкин
вице-президент Российского союза туриндустрии

Резкого роста цен на отдых внутри страны в этом году не будет, говорит Барзыкин. В среднем номер в трехзвездочном отеле на курортах Черноморского побережья с завтраком обойдется туристу примерно в 2000–2200 рублей в сутки, отметил собеседник Москвы 24. При этом он добавил, что у гостиниц есть как более дешевые, так и более дорогие предложения.

"Пока время на бронирование туров по приемлемой цене есть. Вполне возможно это сделать до майских праздников", – советует Барзыкин.

У президента Союза туристических агентств (СТА) Сергея Голова в вопросе цен другая точка зрения. В беседе с Москвой 24 он отметил, что процедуру раннего бронирования по российским курортам практикуют всего 5-7% отелей.

Потому что все прекрасно понимают, что будет повышенный спрос. Соответственно, можно заработать больше денег, меняя стоимость. У турагентов есть возможность раннего бронирования через туроператоров, которые формируют комплексные пакетные туры. Но не все гостиницы и отели вовлечены в эту систему.
Сергей Голов
президент СТА

Эксперт отметил, что отдохнуть дешевле на тех же черноморских курортах можно в частном секторе. Однако, по его словам, в гостевых домах далеко не всегда соблюдают требования по профилактике коронавирусной инфекции. В отелях же все предписания выполняются в полном объеме, подчеркнул собеседник Москвы 24.

"Но гостиницы и пансионаты не безразмерны. А идет такое ценообразование, когда чем меньше мест, тем выше цена. Если в прошлом году подорожание по некоторым показателям было от 10 до 25%, то предсказать рост в этом году достаточно сложно. Чем больше будет открыто границ, тем меньше станет цена на Черноморском побережье", – считает Голов.

По его словам, в летний сезон 2020 года стоимость номера в пятизвездочном отеле доходила до 250 тысяч рублей в сутки. Такая цена сформировалась за счет высокого спроса из-за нехватки гостиниц премиум-класса и невозможности отправиться в отпуск за рубеж, резюмировал эксперт.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать