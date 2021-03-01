Таиланд планирует изменить правила приема туристов

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В Таиланде рассказали о новых правилах въезда туристов, сообщает АТОР. Меры касаются вакцинированных от COVID-19 и тех, кто не привит.
Прибывшие гости должны будут в обязательном порядке использовать мобильное приложение Thailand Plus, которое должно быть установлено до въезда в страну. Программа будет информировать путешественников о контактах с зараженными.
Сканируя специальные QR-коды, гости будут регистрироваться в отелях, ресторанах, торговых центрах и достопримечательностях.
Также в марте в провинциях Чонбури, Краби, Пхангнга, Чиангмай и Пхукет изменятся условия пребывания путешественников на самоизоляции. В рамках программы "Карантин на территории отеля" постояльцы смогут перемещаться по территории гостиницы.
Ранее стало известно, что ограничения для туристов, прибывающих на Шри-Ланку, власти острова планируют смягчить. Это станет возможным после завершения в стране кампании по вакцинации от коронавируса.
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