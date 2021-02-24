В Таиланде планируют отменить карантин для вакцинированных туристов

24 февраля, 20:58
Фото: AP/Adam Schreck
Премьер-министр Таиланда заявил, что в стране не исключают возможности отмены карантина для вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом сообщили в АТОР.
В Управлении по туризму Таиланда (ТАТ) заявили, что 14-дневный карантин могут перестать вводить уже в третьем квартале этого года. Однако даже привитым гостям страны придется сдавать проверочные тесты.
Заместитель главы ведомства в Европе, Африке, Америке и на Ближнем Востоке Сирипакорн Чаусамут подчеркнул, что 42 авиакомпании также работают над внедрением цифрового паспорта Международной ассоциации воздушного транспорта, который позволит привитым пассажирам посещать страны без прохождения карантина.
Ранее сообщалось, что вице-губернатор Бали Ардхана Сукавати обратился к центральному правительству с инициативой открыть остров для привитых туристов.
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