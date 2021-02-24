Власти Бали планируют открыть остров для вакцинированных туристов

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Бали планируют открыть для привитых от коронавируса иностранных туристов. С инициативой к центральному правительству выступил вице-губернатор индонезийского острова Ардхана Сукавати, сообщает АТОР.

По сообщениям местных СМИ, власти острова рассматривают вариант создания тревел-коридора для гостей из стран, где внедрили массовую вакцинацию. Кроме того, в провинции считают необходимым привить часть местного населения, а также ограничить въезд на остров из других регионов Индонезии. При этом прежде всего стоит вакцинировать работников сферы туризма.

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандяьга Уно отметил, что переговоры, которые ведомство ведет с министерствами иностранных дел, здравоохранения и прав человека на предмет создания тревел-коридора, завершаются.

"Согласно плану, прилетающие гости будут освобождены от карантина. Планируется разрешить приезжать на Бали туристам, которые прошли вакцинацию в своей стране. По прибытии они должны будут пройти тест на антитела, после чего смогут полноценно отдыхать", – добавил министр.

В настоящее время на Бали туристы попасть не могут.

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