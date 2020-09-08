В Индонезии нарушителей масочного режима уложили в гробы

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Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
В некоторых провинциях Индонезии нарушителей масочного режима уложили в катафалки и гробы, сообщает "Газета.ру". Такие необычные методы наказания придумали власти совместно с волонтерами.
К примеру, в городе Проболинго нарушителей вынуждают посидеть рядом с пустым гробом в катафалке для перевозки погибших от коронавируса. Одновременно представитель власти читает лекцию о COVID-19 и мерах безопасности.
Таким способом наказали 50 торговцев местного рынка. Также их на наделю лишили права торговли и на три месяца – карточки гражданина Индонезии. Нарушителей обязали убирать рынок и очищать канализации.
В восточных районах Джакарты нарушителей масочного режима на несколько минут укладывают в открытые гробы, чтобы зрители могли их фотографировать. Закрывать лицо им запрещается.
Всего в Индонезии коронавирусом заразились 197 тысяч человек. Побороть болезнь сумела 141 тысяча граждан, погибли 8,1 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что ученые института молекулярной биологии имени Эйкмана обнаружили в Индонезии новый заразный штамм коронавируса под названием D614G. По их данным, его скорость передачи в 10 раз выше, чем у оригинального штамма коронавируса.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 27 миллионов случаев заражения, свыше 881 тысячи человек скончались. В России выявлено 1 035 789 случаев COVID-19, вылечились 850 049 человек, скончались 17 993.
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