Наиболее заразный штамм коронавируса обнаружили в Индонезии

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В Индонезии обнаружили новый штамм коронавируса. Он получил название D614G, передают "Дни.ру" со ссылкой на ученых института молекулярной биологии имени Эйкмана.

Штамм ранее был обнаружен в соседней Малайзии. Его скорость передачи в 10 раз выше, чем у оригинального штамма коронавируса. При этом ученые пока не могут сказать, вызывает ли новый штамм более тяжелое протекание заболевания.

В июле в США ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может быстрее передаваться от одного человека к другому. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи уточнил, что штамм G614 может быть более заразным. При этом инфекционист уточнил, что пока не определено, как вирус может сказаться на людях.

За последние сутки в России подтвердили 4 993 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 360 случаев не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 685 случаев.

Всего в России зарегистрировано 995 319 случаев коронавирусной инфекции. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 24,8 миллиона случаев коронавируса, свыше 838 тысяч человек скончались.

