Американские ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В США ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может быстрее передаваться от одного человека к другому, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главного американского инфекциониста Энтони Фаучи.
"Данные показывают, что существует одна мутация, которая позволяет вирусу быстрее размножаться и которая, возможно, способствует более высокой концентрации вируса", – сказал Фаучи.
Он уточнил, что штамм G614 может быть более заразным. При этом инфекционист уточнил, что пока не определено, как вирус может сказаться на людях.
Ранее американские ученые выявили "зловещие щупальца" у вируса SARS-CoV-2. Данная особенность позволяет инфекции быстро распространяться по организму, уточняют специалисты.
По информации профессора Невана Кроган, у клеток вируса имеются "зловещие" нити, которые способны протыкать оболочки других клеток. Большинство вирусов не вызывают роста подобных "щупалец".
По словам ученых, открытие помогло найти ряд медицинских препаратов, которые потенциально смогут помочь в борьбе с COVID-19. Большинство из этих лекарств разрабатывалось для лечения рака.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 10,5 миллиона случаев коронавируса, более 512 тысяч человек скончалось. В России выявлено 667 883 случая COVID-19, вылечились 437 893 человека, скончались 9 859.
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