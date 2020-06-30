В ВОЗ обещают изучить исследование о новом типе свиного гриппа

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что в ближайшее время будет изучено исследование китайских ученых о новом типе свиного гриппа, который способен вызвать пандемию, сообщает "Газета.ру".

"Мы внимательно изучим документ, который опубликовали ученые в Китае, чтобы посмотреть, что в нем нового", – сказал Линдмайер.

Он уточнил, что факт обнаружения нового вируса еще раз указывает на то, что нельзя забывать про защиту от гриппа, в том числе во время коронавируса.

Ранее сообщалось, что китайские ученые обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа. Специалисты анализировали вирусы гриппа у свиней с 2011 по 2018 год.

В десяти провинциях Китая они взяли около 30 тысяч назальных мазков у животных, что позволило выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп. В результате ученые выявили недавно появившийся штамм вируса гриппа, в котором содержатся гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 10 миллионов случаев COVID-19, свыше 499 тысяч человек скончалось. Всего в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.

