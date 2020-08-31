В России выявили 4 993 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 4 993 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 360 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах. На Москву пришлось 685 случаев, на Санкт-Петербург – 188, на Московскую область – 146, на Нижегородскую область – 138, на Калмыкию – 132, на Ставропольский край и Ростовскую область – по 128, на Свердловскую область – 119, на Красноярский край – 110, на Томскую область – 110, Воронежскую область – 98, Волгоградскую область – 95, Саратовскую область – 94.

В Кемеровской области зарегистрировали 92 случая коронавируса, Ульяновской области – 91, Краснодарском крае – 87, Оренбургской области – 83, Самарской области и Приморском крае – по 79, Иркутской области – 78, Дагестане – 71, Пензенской области и Хабаровском крае – по 68, Мурманской области – 67, Ханты-Мансийском АО – 66, Кировской области и Алтайском крае – по 65, Челябинской области – 62, Новосибирской области – 60, Пермском крае – 55, Бурятии – 53, Крыму – 52.

В Карачаево-Черкесии и Сахалинской области зафиксировали еще по 49 новых случаев, в Орловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком АО – по 47, в Белгородской области – 45, Архангельской области – 42, Омской области и Якутии – по 41, Ярославской области – 40, Ивановской области – 37, Костромской области – 36, Астраханской области – 35, Брянской и Вологодской областях – по 33, Калужской, Ленинградской, Псковской областях, а также Карелии, Башкирии и Мордовии – по 32.

В Липецкой, Амурской областях и Чувашии выявили по 31 новому случаю коронавируса, Коми и Забайкальском крае – по 30, Ингушетии и Удмуртии – по 29, Тульской области, Татарстане и Тыве – по 28, во Владимирской, Рязанской областях и Кабардино-Балкарской Республике – по 26, Курской и Тамбовской областях – по 25, Тверской, Курганской, Магаданской областях – по 24, на Алтае – 22, Новгородской области и Северной Осетии – по 21, Хакасии – 19, Адыгее – 17, Марий Эл – 16, Калининградской области – 15, Камчатском крае – 11, Смоленской области – 10, Севастополе – 9, Еврейской АО – 6, Чечне – 5.

Всего в России зарегистрировано 995 319 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 83 летальных случая. За весь период по России умерли 17 176 человек. За прошедшие 24 часа выписано по выздоровлении 2 405 человек, а за все время – 809 387.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

