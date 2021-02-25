Власти Шри-Ланки планируют смягчить ограничения по въезду туристов

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Ограничения для туристов, прибывающих на Шри-Ланку, власти острова планируют смягчить. Это станет возможным после завершения в стране кампании по вакцинации от коронавируса, передает АТОР.

На Шри-Ланке бесплатно прививку поставят жителям старше 30 лет. В течение трех месяцев вакцинация коснется 14 миллионов человек. При этом сотрудники сферы туризма представляют собой приоритетную группу, которая получит укол в первую очередь.

Министр туризма Прасанна Ранатунг заявил, что Шри-Ланка к маю станет самой безопасной страной в мире. Это позволит ослабить правила въезда для туристов с условием контроля перемещения по стране.

Пока гостям для посещения острова необходимо представлять отрицательный тест на коронавирус, а также сдавать дополнительные анализы при въезде. Инфицированные туристы попадают в больницу, которую охраняют военные.

Ранее премьер-министр Таиланда заявил, что в стране не исключают возможности отмены карантина для вакцинированных от коронавируса туристов.

