Власти Шри-Ланки планируют смягчить ограничения по въезду туристов

17:41
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Ограничения для туристов, прибывающих на Шри-Ланку, власти острова планируют смягчить. Это станет возможным после завершения в стране кампании по вакцинации от коронавируса, передает АТОР.
На Шри-Ланке бесплатно прививку поставят жителям старше 30 лет. В течение трех месяцев вакцинация коснется 14 миллионов человек. При этом сотрудники сферы туризма представляют собой приоритетную группу, которая получит укол в первую очередь.
Министр туризма Прасанна Ранатунг заявил, что Шри-Ланка к маю станет самой безопасной страной в мире. Это позволит ослабить правила въезда для туристов с условием контроля перемещения по стране.
Пока гостям для посещения острова необходимо представлять отрицательный тест на коронавирус, а также сдавать дополнительные анализы при въезде. Инфицированные туристы попадают в больницу, которую охраняют военные.
Ранее премьер-министр Таиланда заявил, что в стране не исключают возможности отмены карантина для вакцинированных от коронавируса туристов.
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