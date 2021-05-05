Хуснуллин заявил, что Крым обеспечили водой на ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Крым обеспечен водоснабжением на текущие годы, однако на повестке дня все еще стоит вопрос поиска новых источников воды, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети", – приводит ТАСС слова Хуснуллина.

По его словам, возможными вариантами обеспечения полуострова являются новые водозаборы, добыча воды из-под Азовского моря, опреснение морской воды. Также одним из важных вопросов является замена трубопроводов и снижение потерь, а также совершенствование системы учета.

Хуснуллин отметил, что Россия не нуждается в поддержке Украины в данном вопросе. При этом, по его словам, соседская страна несправедливо лишила полуостров водных ресурсов.

"Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей", – отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что строительство опреснительной установки станет крайней мерой.

"Мы пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Как крайний вариант она у нас в программе есть. Если будет не хватать воды – будем использовать эту систему", – добавил он.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

После воссоединения с Россией подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство разработало комплексный план из 14 мероприятий по модернизации системы водоснабжения полуострова, в рамках которого выделит около 50 миллиардов рублей.

