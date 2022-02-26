Военные РФ уничтожили бетонную дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал

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Российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал, что мешало поступлению воды из Днепра на полуостров. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал", – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов подчеркнул, что работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается.

До присоединения Крыма к России Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.