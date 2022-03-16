Крым впервые может стать транзитной территорией

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Крым в перспективе впервые может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Cеверного Причерноморья, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, это случится за счет Крымского моста, когда восстановят все транспортные магистрали и железнодорожные ветки, некогда связывающие Крым и Херсонскую область Украины.

"Этого раньше не было. А теперь вот-вот появится", – сказал Константинов.

Он добавил, что перед полуостровом открываются новые горизонты, о которых еще месяц назад не могло идти и речи.

Ранее Константинов заявил о возобновлении и нарастании экономических отношений с Херсонской областью. Он добавил, что сейчас крымские власти оказывают гуманитарную помощь жителям области.

При этом Константинов напомнил традиционные и прочные связи Крыма с Херсонской областью. По его словам, Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, вино и много другое.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Спустя несколько дней российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал, что мешало поступлению воды из Днепра на полуостров. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.

