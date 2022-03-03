Вода из Днепра поступила в Северо-Крымский канал

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Вода из реки Днепр с украинской территории поступила в Северо-Крымский канал, сообщил ТАСС глава администрации Армянска Василий Телиженко.
Он уточнил, что вода поступает потоком в полтора метра. Для полного заполнения канала потребуется время. Данную информацию подтвердил и советник главы Крыма Олег Крючков.
"Насосные пока не включены, продолжается обследование оборудования и бетонного русла", – добавил он.
26 февраля российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал, что мешало поступлению воды из Днепра на полуостров. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается.
До присоединения Крыма к России Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
На восстановление разрушенной системы Северо-Крымского канала уйдут годы
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