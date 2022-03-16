В Крыму заявили о намерении восстановить все железнодорожные ветки с Украиной

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым с Херсонской областью Украины и уничтоженные украинской стороной, будут полноценно восстановлены.
По его словам, также планируется восстановить и вторую железнодорожную ветку, идущую на юго-восток Украины. Политик подчеркнул, что в дальнейшем стоит рассчитывать на полноценное транспортное сообщение с Украиной, которое уже восстанавливается.
"Обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину – в сторону Одессы и Харькова. Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укронацистами. Они на них засели, как соловьи-разбойники, прервав их функционирование на долгие восемь лет", – сказал Константинов в интервью РИА Новости.
В декабре 2014 года Украина в одностороннем порядке прекратила движение поездов и автобусов через границу с Крымом. В Киеве заявляли, что такая мера является вынужденной, но временной. Позднее было прекращено движение через пограничные пункты грузового транспорта.
23 февраля текущего года главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Спустя несколько дней с начала операции вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что в рамках специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР удалось связать Крым и Донбасс сухопутным коридором.
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