Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Крым и Донбасс теперь связан сухопутным коридором. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
По его словам, этого удалось достичь в рамках спецоперации на Украине – под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. Мурадов отметил, что на время боев с украинскими националистами автомагистраль может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР.
"В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов", – цитирует постпреда РИА Новости.
Мурадов выразил мнение, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма, Мариуполя и Бердянска. Как он подчеркнул, в этом кроется залог будущего развития всего региона.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
С начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, были выведены из строя 100 самолетов, 139 БПЛА, 1 234 танка и других боевых бронированных машин и 122 реактивные системы залпового огня.
В частности, Минобороны РФ показало кадры уничтожения российской артиллерией командного пункта украинских войск. На видео с беспилотника зафиксировано точное попадание артиллерийского снаряда. Цель была полностью уничтожена.
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