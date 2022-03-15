Глава Крыма пригрозил изъятием собственности выступающим за дестабилизацию украинцам

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Крыму прорабатываются меры по изъятию собственности у граждан Украины, выступающих за дестабилизацию обстановки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, работа с правоохранительными органами ведется в отношении украинцев, которые состоят в "партиях войны". Аксенов добавил, что некоторые крупные торговые объекты рассмотрят в качестве потенциальных объектов для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства.
"Считаю, что не могут убийцы и подонки зарабатывать на территории российского Крыма, финансируя операции против наших военнослужащих и мирного населения. Будут жесткие меры", – подчеркнул Аксенов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий в стране изъятие объектов собственности России и ее резидентов. Реализацию комплекса мер будет осуществлять комитет по вопросам экономического развития. Изъятие российского имущества не подразумевает какой-либо компенсации его стоимости.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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