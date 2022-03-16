В Крыму заявили о нарастании экономических отношений с Херсонской областью

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о возобновлении и нарастании экономических отношений с Херсонской областью.

"С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. По мере того как фронт будет от нее отодвигаться, они неизбежно будут нарастать. И это будут не только экономические отношения", – цитирует Константинова РИА Новости.

Он добавил, что сейчас крымские власти оказывают гуманитарную помощь жителям Херсонской области, а также примут участие в денацификации и других территорий Украины. При этом Константинов отметил традиционные и прочные связи Крыма с Херсонской областью.

"Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и много другое", – пояснил он.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Спустя несколько дней российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал, что мешало поступлению воды из Днепра на полуостров. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.

