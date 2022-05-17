Хуснуллин рассказал о планах по ремонту дорог и мостов в Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области займется Россия. Об этом рассказал, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин телеканалу "Крым-24".

"Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены", – сказал он.

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов ранее заявил, что освобожденные южные регионы Украины станут частью России.

До этого секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, сообщил, что Россия пришла в регион навсегда. По его словам, власти будут совместно развивать регион, богатый историей и людьми.

