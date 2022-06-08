Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Крым и Запорожская область возобновили грузовое железнодорожное сообщение. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена", – приводит его слова РИА Новости.

Советник главы Крыма уточнил, что первый состав из Мелитополя с зерном уже прибыл на полуостров, а в будущем, уверен Крючков, товарооборот между регионами будет только увеличиваться.

По его словам, на полуострове есть много товаров, которые необходимы освобожденным украинским регионам, у них же, в свою очередь, достаточно и того, что нужно Крыму.

Ранее с территории России открыли автомобильное сообщение по материковой части в Крым. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, совместно с РЖД были созданы условия для возобновления движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести ж/д участках. Также началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Россия также займется восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. На это, как подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, были выделены средства.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

