Россия сняла ковидные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

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Правительство России отменило все ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, размещено на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Армения и Киргизия были включены в перечень иностранных государств, в отношении которых были сняты временные ограничения. Данное решение принято в соответствии с указом Владимира Путина об урегулировании статуса иностранцев в РФ в период преодоления последствий пандемии.

Ранее сообщалось, что Россия с 14 июня снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранцев, прибывающих воздушным и морским путем. В Оперштабе по борьбе с COVID-19 отметили, что РФ также снимет ограничения для граждан Узбекистана, которые прибывают железнодорожным транспортом.

