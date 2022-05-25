РЖД с июня возобновят пассажирское сообщение с Киргизией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Холдинг "Российские железные дороги" объявил о возобновлении пассажирского сообщения с Киргизией, поезда между странами начнут курсировать с июня.

"Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией. В июне в расписание вернутся <...> международные поезда и беспересадочные вагоны формирования ГП "НК "Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога. – Прим. ред.)", – сообщается в телеграм-канале РЖД.

В компании уточнили, что продажа билетов на эти маршруты откроется в ближайшее время.

Ранее власти Казахстана и России договорились запустить международный поезд по маршруту Атырау – Астрахань. В компании "Казахстанские железные дороги" напомнили о необходимости соблюдать требования порядка пересечения государственной границы Казахстана на период карантинных ограничений.