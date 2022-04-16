Инновационный двухэтажный поезд начал курсировать между Ульяновском и Москвой

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Между Ульяновском и Москвой начал курсировать инновационный поезд с двухэтажными вагонами повышенной комфортности. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги.
Первые пассажиры отправились из Ульяновска в Москву в пятницу, 15 апреля. Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно, время отправления и прибытия останется прежним.
"Отправляясь из Ульяновска в 20:42, поезд будет прибывать на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 09:10. Из Москвы поезд будет отправляться в 18:08 и прибывать на следующие сутки в Ульяновск в 08:34. Время для всех городов указано местное", – говорится в сообщении.
В составе поезда 14 вагонов, включая вагон-бистро и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров. Кроме того, в каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Пассажиры также могут воспользоваться услугами душа в поезде и перевозкой дополнительного багажа.
В одном из вагонов каждое купе оформлено информационными плакатами с изображениями основных достопримечательностей и знаковых мест Ульяновска.
Ранее сообщалось, что РЖД с 29 апреля возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Монголией, закрытое в марте 2020 года. В расписание вернутся два международных поезда: № 306/305 Иркутск – Улан-Батор и № 305/306 Улан-Батор – Иркутск.
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