Жители Херсонской области согласны войти в состав РФ – глава администрации региона

Согласно опросам, большинство жителей Херсонской области согласны войти в состав РФ. Подготовка к референдуму продолжается. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

Средневзвешенный курс евро на Мосбирже снизился до 62 рублей 9 июня.