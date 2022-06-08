В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время невозможна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и приводить к какому-то результату. А сейчас, по словам Пескова, Киев целиком вышел из переговорного процесса. Поэтому подготовить встречу президентов России и Украины в данный момент нет возможности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.