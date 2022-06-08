Песков оценил высказывание Медведева про врагов России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о врагах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что это было выражение личного отношения Медведева к происходящему. Он добавил, что западные страны совершают по отношению к Москве настолько недружественные действия, что резкая реакция на них вполне объяснима.



"И это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима", – отметил Песков.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему его посты о политической ситуации в телеграм-канале носят резкий характер.

В своем посте Медведев заявил, что враги России желают стране смерти, а также назвал их "выродками и ублюдками", подчеркнув, что будет делать все, чтобы они исчезли, пока жив.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал это высказывание опасным. По его словам, подобные заявления являются угрозами в адрес стран, которые стремятся к миру, а не стремлением к диалогу и прекращению боевых действий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

