Путин заявил о растущей роли космического потенциала России

Космический потенциал РФ все активнее работает на отечественную экономику, безопасность и суверенитет государства, заявил Владимир Путин в своем обращении к участникам торжественного концерта по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце.

"Сегодня отрасль динамично развивается", – говорится в обращении президента РФ.

По словам Путина, отечественные корабли и ракеты-носители обеспечивают надежную работу Международной космической станции (МКС). Кроме того, совершенствуется орбитальная инфраструктура, наращивается спутниковая группировка.

Ранее Путин поздравил космонавтов, а также всех работников космической отрасли с профессиональным праздником. Российский лидер напоминал, что в текущем году страна отмечает 65-летие со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Вместе с тем президент назвал большим событием развертывание госкорпорацией новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

