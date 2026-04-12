В Кремле назвали условия поставок газа из России в Европу

Фото: depositphotos/63ru78

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в передаче "Вести", что Россия будет поставлять Европе газ лишь в том случае, если он останется после продажи топлива на альтернативных рынках.

Пока, как сообщил Песков, оставшегося газа не так много. Пресс-секретарь президента РФ указал, что в последнее время объем поставок российского газа вырос. В частности, Москве поступает большое количество заявок о покупке топлива на альтернативных рынках.

Представитель Кремля также считает, что европейские страны найдут способ, как получить газ, если Россия откажется поставлять его Европе. Однако он назвал этот экономический процесс сложным.

"Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок… живет как живой организм", – объяснил Песков, добавив, что источников энергоресурсов во всем мире не так много и их можно пересчитать по пальцам.

Он также указал на близорукость представителей стран Европы, которые отказались от российских энергоносителей. Однако пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что некоторые европейские лидеры выступают за более прагматичный подход и сохранение экономических связей с Россией.

"Зачем априори лишать себя возможности иметь такого партнера в торгово-экономические делах. Абсолютно прагматичный подход, который, кстати, корреспондируется с нашим подходом", – заключил представитель Кремля.

Владимир Путин в начале марта объявил, что Россия может досрочно покинуть европейский рынок газа, если Европа решит полностью отказаться от отечественного топлива. Президент напомнил о планах ЕС через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного.

При этом в 2027 году ограничения могут стать еще более строгими. В связи с этим глава государства поручил правительству и отечественным компаниям изучить возможность поставок природного газа из России на новые перспективные рынки.

Через некоторое время президент заявил, что Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

