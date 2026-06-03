Последствия атаки БПЛА на инфраструктуру Санкт-Петербурга ликвидированы

Фото: ТАСС/Полина Ястребцева

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своем канале в МАХ об устранении техногенных последствий атаки БПЛА на инфраструктуру города.

По его словам, в настоящее время оперативный штаб продолжает обеспечивать координацию работы городских служб и межведомственного взаимодействия.

Комментарий к произошедшему дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на полях ПМЭФ, она охарактеризовала атаку как террористический акт, направленный против гражданских объектов.

О прилете украинских беспилотников в Санкт-Петербург стало известно утром 3 июня. Удары пришлись на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В результате пострадали несколько человек.

Всего же в воздушном регионе Ленинградской области было сбито 59 БПЛА. Упавшие осколки одного из них повредили четыре частных дома в Лужском районе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков решительно осудил атаки на Петербург в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он уточнил, что спонсоры Украины не останавливаются перед любыми провокациями и не настроены снижать интенсивность попыток затруднить жизнь РФ.