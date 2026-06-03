03 июня, 19:57Происшествия
Последствия атаки БПЛА на инфраструктуру Санкт-Петербурга ликвидированы
Фото: ТАСС/Полина Ястребцева
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своем канале в МАХ об устранении техногенных последствий атаки БПЛА на инфраструктуру города.
По его словам, в настоящее время оперативный штаб продолжает обеспечивать координацию работы городских служб и межведомственного взаимодействия.
Комментарий к произошедшему дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на полях ПМЭФ, она охарактеризовала атаку как террористический акт, направленный против гражданских объектов.
О прилете украинских беспилотников в Санкт-Петербург стало известно утром 3 июня. Удары пришлись на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В результате пострадали несколько человек.
Всего же в воздушном регионе Ленинградской области было сбито 59 БПЛА. Упавшие осколки одного из них повредили четыре частных дома в Лужском районе.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков решительно осудил атаки на Петербург в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он уточнил, что спонсоры Украины не останавливаются перед любыми провокациями и не настроены снижать интенсивность попыток затруднить жизнь РФ.