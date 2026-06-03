До 12 человек выросло число пострадавших из-за атаки ВСУ на автобус в ДНР

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Енакиеве в Донецкой Народной Республике увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса ДНР.

Ведомство установило личности всех людей, зарегистрированных на рейс Москва – Симферополь, и опубликовало список в своем канале в МАХ. В списке числятся 53 пассажира, из которых самым старшим оказалась женщина 1951 года рождения, а младшим – мальчик 2016 года рождения.

ВСУ ударили по рейсовому автобусу с помощью беспилотника утром 3 июня. В момент нападения транспорт находился в городском округе Енакиево. В результате погибли 8 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Минтранс ДНР открыл круглосуточную горячую линию для помощи пострадавшим и семьям погибших. Там можно получить поддержку в восстановлении документов, организации транспортировки и поиске родственников.