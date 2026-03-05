Песков: Путин поручил проработать тему поставок российского газа в Европу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил кабмину проработать тему поставок российского газа в Европу, а не уйти с европейского рынка в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал предложение Путина рассмотреть возможность переориентации поставок газа на новые рынки. По словам Пескова, это шаг, продиктованный интересами России.

"Американцы предлагают дорогой товар, у нас есть свой товар, есть рынки, которые проявляют заинтересованность, поэтому здесь каждый действует в угоду своим собственным интересам", – отметил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем Песков заявил, что ситуация в энергетике Евросоюза с каждым днем усложняется – как для населения, так и для промышленности. Он добавил, что европейцы страдают от роста счетов за энергоносители, а предприятия стремительно теряют конкурентоспособность.

Путин накануне говорил, что Россия может досрочно покинуть европейский рынок газа, если Евросоюз решит полностью отказаться от отечественного топлива. При этом глава государства подчеркнул, что в этом решении нет политической подоплеки.

Ранее специалисты Минприроды России спрогнозировали воспроизводство запасов нефти и газа в 2026 году. В частности, с учетом "Стратегии-2050" и госпрограммы прирост планируется сопоставимый с показателями 2025 года.

Песков, в свою очередь, подтвердил падение нефтегазовых доходов. Однако он заверил, что показатели будут частично компенсированы ростом доходов в других отраслях.