26 февраля, 06:34

Экономика

Минприроды РФ спрогнозировало воспроизводство запасов нефти и газа в 2026 году

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Специалисты Минприроды России ожидают воспроизводство запасов нефти и газа в текущем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Александра Козлова.

"В части приростов – конечно, ожидаем, как и каждый год. С учетом "Стратегии-2050" и нашей государственной программы рассчитываем на показатели, сопоставимые с 2025 годом", – отметил министр.

По итогам прошлого года прирост запасов нефти и конденсата в России достиг 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубических метров.

В конце января правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Данная мера направлена на обеспечение стабильности на внутреннем топливном рынке. При этом документ освобождает непосредственных производителей нефтепродуктов от действия запрета на экспорт для предотвращения избытка продукции на их предприятиях.

