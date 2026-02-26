Форма поиска по сайту

26 февраля, 13:00

Происшествия

Рэпер Гуф в суде извинился перед потерпевшим и журналистами

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) принес извинения потерпевшему по делу о грабеже и журналистам во время выступления с последним словом в суде.

"Очень стыдно за все, что произошло, что столько времени отнял у вас, у всех этих людей из средств массовой информации, которые сюда мотаются <...>. Мы встречались с потерпевшим, пожали руки и примирились <...> . Еще раз извиняюсь перед потерпевшим", – цитирует музыканта РИА Новости.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении исполнителя стал инцидент в бане в деревне Малые Горки, произошедший в октябре 2024 года. По одной из версий, Гуф начал приставать к девушке-администратору, по другой – отказался платить за услуги комплекса. Третья версия предполагает, что причиной стало нарушение запрета на курение в помещении.

В результате девушка обратилась за помощью к брату, в результате чего между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Согласно материалам дела, Долматов и другой фигурант дела Геворк Саруханян похитили у пострадавшего телефон Apple iPhone 14 Pro. Причем Саруханян удерживал его руки, а Гуф ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Позднее СМИ предположили, что пострадавший оказался сотрудником полиции. Он зафиксировал побои и подал заявление на рэпера, что и стало основанием для возбуждения дела о грабеже с применением насилия. Кроме того, на музыканта был составлен протокол за мелкое хулиганство после его нецензурных высказываний в прямом эфире из отдела полиции в соцсетях.

Однако в ходе одного из слушаний в феврале 2025-го прокурор подала ходатайство о переквалификации действий обоих фигурантов со статьи "Грабеж" на статью "Самоуправство, совершенное с применением насилия". Тогда же гособвинение запросило рэперу наказание в виде 2 лет условного лишения свободы.

Гуф и Саруханян не признали свою вину. Артист заявил, что не согласен с обвинительным заключением и не совершал открытого хищения телефона.

Последнее слово рэпера Гуфа заслушают в суде 26 февраля

судыпроисшествияшоу-бизнес

