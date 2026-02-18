Обвинение запросило рэперу Гуфу 2 года условно по делу об инциденте в бане

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Гособвинение запросило рэперу Гуфу (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) наказание в виде 2 лет условного лишения свободы по делу об инциденте в подмосковной бане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Вместе с тем прокурор подала ходатайство о переквалификации действий музыканта и другого фигуранта Геворка Саруханяна со статьи 161 УК РФ ("Грабеж") на статью 330 УК РФ ("Самоуправство, совершенное с применением насилия").

Гуф стал фигурантом уголовного дела в октябре 2024 года. Согласно одной из версий, музыкант приставал к девушке-администратору в бане в деревне Малые Горки, по другой – отказался платить за услуги комплекса, а по третьей – конфликт начался из-за штрафа за курение в помещении.

В результате администратор обратилась за помощью к своему брату, что привело к конфликту между мужчинами, который перерос в драку. В материалах дела указывалось, что Долматов и Саруханян во время конфликта с потерпевшим похитили у последнего телефон Apple iPhone 14 Pro. Причем Саруханян удерживал его руки, а Гуф ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Пострадавший, как выяснили СМИ, оказался сотрудником полиции. Он зафиксировал побои и подал заявление на Гуфа, что и стало основанием для возбуждения дела о грабеже с применением насилия. В дополнение к этому на музыканта был составлен протокол за мелкое хулиганство из-за его нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел из отдела полиции в соцсетях.

Гуф и Саруханян не признали свою вину. Артист заявил, что не согласен с обвинительным заключением и не совершал открытого хищения телефона.

