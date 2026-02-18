Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 14:48

Происшествия

Обвинение запросило рэперу Гуфу 2 года условно по делу об инциденте в бане

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Гособвинение запросило рэперу Гуфу (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) наказание в виде 2 лет условного лишения свободы по делу об инциденте в подмосковной бане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Вместе с тем прокурор подала ходатайство о переквалификации действий музыканта и другого фигуранта Геворка Саруханяна со статьи 161 УК РФ ("Грабеж") на статью 330 УК РФ ("Самоуправство, совершенное с применением насилия").

Гуф стал фигурантом уголовного дела в октябре 2024 года. Согласно одной из версий, музыкант приставал к девушке-администратору в бане в деревне Малые Горки, по другой – отказался платить за услуги комплекса, а по третьей – конфликт начался из-за штрафа за курение в помещении.

В результате администратор обратилась за помощью к своему брату, что привело к конфликту между мужчинами, который перерос в драку. В материалах дела указывалось, что Долматов и Саруханян во время конфликта с потерпевшим похитили у последнего телефон Apple iPhone 14 Pro. Причем Саруханян удерживал его руки, а Гуф ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Пострадавший, как выяснили СМИ, оказался сотрудником полиции. Он зафиксировал побои и подал заявление на Гуфа, что и стало основанием для возбуждения дела о грабеже с применением насилия. В дополнение к этому на музыканта был составлен протокол за мелкое хулиганство из-за его нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел из отдела полиции в соцсетях.

Гуф и Саруханян не признали свою вину. Артист заявил, что не согласен с обвинительным заключением и не совершал открытого хищения телефона.

Для рэпера Гуфа запросили 2 года условно по делу о драке в бане под Наро-Фоминском

Читайте также


судыпроисшествияшоу-бизнес

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика