18 февраля, 15:22

Общество

МВД предложило ограничить снятие денег через кассы и NFC-переводы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россиянам могут ограничить возможность снимать деньги в кассах и переводить средства при помощи NFC. С таким предложением выступил замглавы МВД РФ Андрей Храпов, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, <...> рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тысяч рублей в день", – цитирует его ТАСС.

По словам Храпова, услуги так называемых дропперов, которые дают в пользование мошенникам свои карточки, видоизменяются. Сейчас жертвы мошенников идут в кассу, снимают деньги и передают курьеру аферистов.

В ином случае потерпевшие просто при помощи NFC переводят средства на карту дроппера. При этом периода охлаждения для снятия наличности таким способом нет, ограничений на выдаваемую сумму – тоже, заметил замглавы МВД.

Ранее стало известно, что мошенники начали превращать телефоны россиян в свои банковские карты, используя бесконтактную оплату NFC. Схема начинается со звонка аферистов, чтобы те могли попасть на портал "Госуслуги".

Затем жертву вводят в заблуждение: от лица госорганизации мошенники сообщают о взломе аккаунта и просят снять все средства и удалить онлайн-банк с телефона. Граждан призывают установить новое приложение, из-за чего платежный терминал считывает смартфон как карту, которая принадлежит мошенникам.

Специалисты предупредили россиян об угрозе кибератак с помощью данных из соцсетей

