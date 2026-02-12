Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники начали превращать телефоны россиян в свои банковские карты, используя бесконтактную оплату NFC. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, схема начинается со звонка под бытовым предлогом. Целью первого этапа является получение кода из СМС, который позволит аферистам войти на портал "Госуслуги". Затем поступает звонок якобы от представителей государственной организации, в котором сообщается о взломе аккаунта на портале.

Если жертва поверила, то дальше злоумышленники просят снять деньги со всех счетов и удалить онлайн-банк с телефона. Для "спасения средств" они предлагают установить новое приложение, которое предоставит доступ к "безопасному счету".

После этих действий преступники просят внести деньги в банкомат, приложив телефон. Из-за программы, установленной на устройстве, платежный терминал считывает смартфон как карту, которая принадлежит мошенникам.

Актуальность этой схемы подтвердила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Она уточнила, что использование токенизированных (цифровых) карт в своих целях злоумышленниками на платформе фиксируют около года.

В январе комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять в I чтении законопроект о введении периода охлаждения по потребительским кредитам и займам. В частности, документ содержит предложение ввести обязанность банков ограничить внесение наличных на сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска цифровой карты.

"Установление лимитов и периода охлаждения на зачисление средств на токенизированные карты – это мера, которая, на наш взгляд, поможет избежать ситуаций, когда человек под влиянием мошенника берет кредит наличными в одном банке, а затем зачисляет деньги на так называемый безопасный счет в другом", – заявила Лазарева.

По ее словам, мошенники убеждают человека привязать их карту к своему платежному приложению, "чтобы запутать следы". При этом для токенизации карт используются все приложения платежных систем.

"Это и Apple Pay, и Samsung Pay, и Google Pay, и Mir Pay – токенизация карт начала развиваться у нас еще до пандемии. Независимо от того, какое программное обеспечение установлено на устройстве потребителя – он рискует, действуя по указке преступников, и дело тут не в смартфоне", – резюмировала она.

Ранее криминальный психолог Елена Шпагина рассказала о нескольких личностных чертах, делающих людей уязвимыми для киберпреступлений. Среди них – доверчивость, внушаемость, желание помочь и оптимизм. Перечень также включает граждан, которые не удовлетворены жизнью, не умеют критически мыслить и страдают от дефицита внимания.