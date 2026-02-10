Форма поиска по сайту

10 февраля, 14:35

Безопасность
Психолог Шпагина: доверчивость и внушаемость повышают риски стать жертвой мошенников

Названы черты характера, которые повышают риск стать жертвой мошенника

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Существует несколько личностных черт, делающих людей уязвимыми для киберпреступлений. Среди них – доверчивость, внушаемость, желание помочь и оптимизм, рассказала криминальный психолог и полковник полиции в отставке Елена Шпагина в беседе с "Газетой.ру".

Перечень также включает людей, неудовлетворенных жизнью и находящихся в общем неблагополучии, тех, кто не умеет критически мыслить, а также одиноких и страдающих от дефицита внимания.

Вместе с тем эксперт выделила такие черты, как простота и скорость заключения сделок, а также обратила внимание на низкий уровень осведомленности о мошеннических схемах у жертв.

"Жадность является еще одной традиционной мишенью мошенников и аферистов всех времен. Несмотря на все предупреждения задуматься, почему такая большая скидка и дешевизна товара, люди все равно реагируют на предложения со значительным понижением цены. Внимание сосредотачивается на явной выгоде, и другие детали сделки воспринимаются некритично", – объяснила Шпагина.

Еще одним эффективным инструментом манипуляции психолог назвала страх. По ее словам, в условиях дефицита времени негативные эмоции блокируют критическое мышление, заставляя человека действовать импульсивно или на основе привычных автоматизмов.

Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества в сфере онлайн-обучения. В ведомстве отметили, что злоумышленники представляются своим жертвам представителями онлайн-репетиторов, а потом просят реквизиты банковских карт якобы для оплаты занятия или возврата лишней суммы.

Мошенники активизировались перед Днем святого Валентина

